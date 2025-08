Zwei Pkw in Zwickau von Unbekannten beschädigt

Bei einem Mercedes wurde eine Scheibe eingeworfen, ein Renault wurde zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwickau.

Zwei Pkw sind seit Samstagabend in Zwickau von Unbekannten beschädigt worden. Bei einem schwarzen Mercedes, der an der Katharinenstraße in Höhe der Straße Alter Steinweg abgestellt war, wurde zwischen Montag, 10 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, die Beifahrerscheibe eingeworfen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde aus dem Auto nichts entwendet, heißt es von der Polizei. Die Reparaturkosten werden etwa 1000 Euro betragen. Ein brauner Renault an der Agricolastraße erhielt zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, auf der gesamten rechten Fahrzeugseite einen etwa drei Meter langen Kratzer. Der Sachschaden betrage etwa 1400 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter Telefon 0375 428 102 entgegen. (mib)