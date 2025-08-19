Zwei Unfälle auf A 72 bei Zwickau: Vier Autos müssen abgeschleppt werden

Zwickau
Die Autobahn war in Richtung Chemnitz am Montagnachmittag voll gesperrt. Der erste Crash ereignete sich bei einem Spurwechsel, der zweite Unfall im Stau. Was genau passiert ist.
Zwei Unfälle haben eine Vollsperrung der A 72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Zwickau-Ost erforderlich gemacht. Am Montagnachmittag brauchten Autofahrer, die hier unterwegs waren, viel Geduld.
