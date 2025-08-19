Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwei Unfälle auf A 72 bei Zwickau: Vier Autos müssen abgeschleppt werden

Stau gab es auf der A 72 nach zwei Unfällen. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Stau gab es auf der A 72 nach zwei Unfällen. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bild: Stefan Puchner/dpa
Stau gab es auf der A 72 nach zwei Unfällen. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Stau gab es auf der A 72 nach zwei Unfällen. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bild: Stefan Puchner/dpa
Zwickau
Zwei Unfälle auf A 72 bei Zwickau: Vier Autos müssen abgeschleppt werden
Von Jan-Dirk Franke, Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Autobahn war in Richtung Chemnitz am Montagnachmittag voll gesperrt. Der erste Crash ereignete sich bei einem Spurwechsel, der zweite Unfall im Stau. Was genau passiert ist.

Zwei Unfälle haben eine Vollsperrung der A 72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Zwickau-Ost erforderlich gemacht. Am Montagnachmittag brauchten Autofahrer, die hier unterwegs waren, viel Geduld.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
14.08.2025
2 min.
Unfall mit hohem Sachschaden in Zwickau: Feuerwehrauto mit Blaulicht zwingt Mercedes-Fahrer zur Vollbremsung
Bei Unfällen auf der Wildenfelser Straße und der Marienstraße gab es jeweils einen hohen Sachschaden.
Auf der Wildenfelser Straße hat sich am Mittwoch ein Auffahrunfall ereignet. Zudem meldet die Polizei einen Crash mit drei beschädigten Fahrzeugen in der Innenstadt. Was ist in beiden Fällen genau passiert?
Holger Frenzel
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
05.08.2025
2 min.
Stau nach Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Auto kracht in Leitplanke – Polizei sucht blauen VW T6
Kurz nach dem Unfall gab es auf der A 4 einen Stau.
Kurz nach dem Crash war die Autobahn voll gesperrt. Der Unfall passierte auf regennasser Fahrbahn. Nun gibt es Klarheit zum Hergang. Was ist passiert?
Holger Frenzel
11:35 Uhr
2 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Kinder sterben wegen Mangelernährung im Gazastreifen (Archivbild)
Hilfsorganisationen berichten seit langem, dass Hunderttausende im Gazastreifen nicht genug Nahrung haben. Jetzt hat sich die Lage weiter zugespitzt.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel