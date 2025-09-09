Zwei Verletzte bei Unfällen in Zwickau

In beiden Fällen kollidierten Autos beim Abbiegen mit Radfahrern.

Bei zwei Unfällen mit Radfahrern sind am Montagnachmittag auf der Reichenbacher Straße in Zwickau zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei wollte gegen 15.25 Uhr ein 58-Jähriger mit dem Auto von einem Grundstück nach links auf die Reichenbacher Straße fahren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 47 Jahre alten Radfahrer, der –...