  • Zwei Wochen früher als gedacht: Ampel auf dem Zwickauer Brückenberg geht wieder

Die Stadt hatte erst Ende Januar mit einer Reparatur gerechnet.
Die Stadt hatte erst Ende Januar mit einer Reparatur gerechnet.
Zwickau
Zwei Wochen früher als gedacht: Ampel auf dem Zwickauer Brückenberg geht wieder
Von Michael Stellner
Eigentlich hatte die Stadtverwaltung nicht damit gerechnet, dass die Ersatzteile vor Ende des Monats ankommen. Jetzt wurde die Anlage am Dienstag repariert.

Die Ampel auf dem Zwickauer Brückenberg ist wieder intakt. Wie die Stadtverwaltung Zwickau mitteilt, sind die fehlenden Ersatzteile unerwartet schon geliefert worden – eigentlich hatte man nicht vor Ende Januar damit gerechnet. Die Reparatur fand am Dienstag statt. Noch in den Abendstunden wurde die Ampel wieder in Betrieb genommen. Die Anlage...
