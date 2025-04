Zweimal Final-4-Flair: Zwickau wird im Frühjahr zur Sportmetropole

In Zwickau erwartet die Sportanhänger ein Doppel-Highlight. Das Final 4 im deutschen Floorball-Pokal und der Rollstuhlbasketball-Aufstiegskampf stehen an. Das lässt sich die Stadt etwas kosten.

Die Zwickauer Sportanhänger dürfen sich im Frühjahr auf zwei Final-4-Turniere freuen. Mitte Mai erlebt die Stadthalle eine Premiere: Erstmals werden in der Muldestadt die Deutschen Pokalsieger im Floorball bei den Männern und Frauen gekürt. Bereits Anfang April geht es in der Sporthalle Mosel um den Aufstieg in die 1....