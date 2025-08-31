Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem Unfall in Voigtsgrün sucht die Polizei Zeugen.
Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Zu einem Unfall in Voigtsgrün sucht die Polizei Zeugen.
Zu einem Unfall in Voigtsgrün sucht die Polizei Zeugen. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Zwickau
Zweimal Totalschaden nach Unfall in Voigtsgrün
Redakteur
Von Michael Brandenburg
In dem Hirschfelder Ortsteil sind am Samstagmittag ein Toyota und ein Fiat zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen.

Voigtsgrün.

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonnabend um die Mittagszeit im Hirschfelder Ortsteil Voigtsgrün ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge waren auf der Lengenfelder Straße gegen 12.30 Uhr ein Toyota, der aus Richtung Voigtsgrün kam und in Richtung Irfersgrün fuhr, und ein entgegenkommender Fiat zusammengestoßen. Der 60-jährige Toyotafahrer und der 61-jährige Fiatfahrer, die jeweils allein im Auto saßen, blieben laut Polizei unverletzt. An ihren Autos entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Sowohl der Toyota als auch der Fiat dürften Totalschaden sein, hieß es. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich unter Telefon 03761 7020 zu melden. (mib)

