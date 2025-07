Zwickau: 175 Meter Erdgashochdruckleitung werden erneuert

Die Arbeiten erfolgen im Vorfeld einer durch die Stadt geplanten Oberflächenerneuerung.

In der letzten Augustwoche will die Zwickauer Energieversorgung (ZEV) eine umfangreiche Baumaßnahme im Bereich der Bürgerschachtstraße und Saarstraße in Zwickau umsetzen. Die Arbeiten erfolgen im Vorfeld einer durch die Stadt geplanten Oberflächenerneuerung, sagt Sophie Beetz, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der ZEV.