Zwickau: 75-jährige Fußgängerin von Straßenbahn angefahren

Zwickau
Die Frau wollte in Neuplanitz eine Straße überqueren. Beim Zurücktreten vor einem Bus übersah sie eine herannahende Straßenbahn.
Eine 75-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Montagvormittag in Neuplanitz leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die Frau gegen 9.40 Uhr die Straßenbahnschienen an der Kreuzung Neuplanitzer Straße/Dortmunder Straße. Anschließend wollte sie die Neuplanitzer Straße überqueren. Als sie...
