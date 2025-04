Zwickau: 800-stimmiger Chor zum Abschluss des Gospelfestivals

Gemeinsam singen und feiern zu Ehren Gottes: Das stand im Mittelpunkt des Gospelholyday-Festivals am Wochenende in der Stadthalle. Was macht den Reiz eines 800-stimmigen Chores auch für Nichtgläubige aus?

„Wir werden fröhlich und entspannt nach Hause fahren" – so lautet das Fazit von Silke Crusilla nach drei Tagen Gospelfestival in Zwickau. Dieses Gefühl nimmt sie bereits zum vierten Mal mit nach Hause ins Niederbayerische. Aus der Nähe von Landshut sind die vier Frauen angereist, denn „so was gibt es nicht in Bayern", fügt Ute...