Zwickau: 83-Jähriger wird seit 4. Februar vermisst

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Heinz S. aus Zwickau-Eckersbach. Seit Dienstagnachmittag ist der Polizei bekannt, dass Familienangehörige seit Anfang Februar den 83-Jährigen vermissen. Am 4. Februar wurde er zuletzt an seiner Wohnanschrift an der Komarowstraße gesehen. Seither gibt es allerdings keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes. Heinz S. ist circa 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank. Er hat einen blassen Hautton, trägt kurzes, graues Haar und hat eine Stirnglatze. Der Vermisste hat einen auffällig schleppenden, nach vorn gebeugten Gang. Ein Bild des Mannes ist unter www.freiepresse.de/vermisst1502 im Internet abrufbar. Hinweise nimmt die Polizei auch unter Ruf 0375 428102 entgegen. (jarn)