Zwickau: Ab 14. Oktober wird auf der Bürgerschachtstraße gebaut

Zwickau
Mit Einschränkungen im Straßenverkehr muss in Zwickau auf der Bürgerschachtstraße gerechnet werden. Es sind vier Bauphasen geplant.
Ab 14. Oktober kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der Bürgerschachtstraße. Laut Tiefbauamt wird mit der Sanierung der Straßendecke im Bereich an der Reichenbacher Straße begonnen. Geplant ist, die Asphaltdeckschicht auszutauschen und defekte Betonplatten im Gleisbereich zu wechseln. Die Arbeiten sind in vier Bauphasen unterteilt. Zunächst...
