Zwickau: Ab Montag Einschränkungen durch Bauarbeiten in der Steinpleiser Straße

Zwickau
Auf einem etwa 500 Meter langen Abschnitt beginnt die Deckensanierung. Die Straße wird stadtauswärts in Richtung Steinpleis zur Einbahnstraße.
Eine Deckenerneuerung in der Steinpleiser Straße in Zwickau beginnt am Montag, dem 18. August. Darüber hat das Tiefbauamt der Stadtverwaltung informiert. Der betreffende rund 500 Meter lange Abschnitt reicht vom Virchowplatz 5 bis vor den Kreisverkehr auf Höhe von Hausnummer 61. Neben der Erneuerung des Asphalts wird die Bushaltestelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.