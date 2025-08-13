Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Zwickau: Ab Montag Einschränkungen durch Bauarbeiten in der Steinpleiser Straße

Am Montag beginnen Bauarbeiten in der Steinpleiser Straße in Zwickau.
Bild: Tilo Steiner
Am Montag beginnen Bauarbeiten in der Steinpleiser Straße in Zwickau.
Bild: Tilo Steiner
Zwickau
Zwickau: Ab Montag Einschränkungen durch Bauarbeiten in der Steinpleiser Straße
Von Jens Arnold
Auf einem etwa 500 Meter langen Abschnitt beginnt die Deckensanierung. Die Straße wird stadtauswärts in Richtung Steinpleis zur Einbahnstraße.

Eine Deckenerneuerung in der Steinpleiser Straße in Zwickau beginnt am Montag, dem 18. August. Darüber hat das Tiefbauamt der Stadtverwaltung informiert. Der betreffende rund 500 Meter lange Abschnitt reicht vom Virchowplatz 5 bis vor den Kreisverkehr auf Höhe von Hausnummer 61. Neben der Erneuerung des Asphalts wird die Bushaltestelle...
