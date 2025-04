Zwickau: Ab Montag Verkehrseinschränkungen am B-93-Tunnel

Bis zum 17. April sind wieder umfangreiche Reinigungsarbeiten geplant.

Zu Verkehrseinschränkungen kommt es ab Montag, 7. April, am Tunnel an der Bundesstraße 93 in Zwickau im Bereich zwischen dem Schloss Osterstein und der Glück-Auf-Brücke. Darauf hat das Tiefbauamt der Stadtverwaltung aufmerksam gemacht. Der Grund: Bis Donnerstag, 17. April, finden an den Arbeitstagen wieder umfangreiche Reinigungsarbeiten an...