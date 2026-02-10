MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickau: Absperrung rund um das ehemalige Internat des Konservatoriums bei der Paradiesbrücke sorgt für Aufsehen

Auf ganzer Länge ist das Grundstück des alten RSK-Internats straßenseitig abgesperrt.
Auf ganzer Länge ist das Grundstück des alten RSK-Internats straßenseitig abgesperrt. Bild: Ralph Köhler
Auf ganzer Länge ist das Grundstück des alten RSK-Internats straßenseitig abgesperrt.
Auf ganzer Länge ist das Grundstück des alten RSK-Internats straßenseitig abgesperrt. Bild: Ralph Köhler
Update
Zwickau
Zwickau: Absperrung rund um das ehemalige Internat des Konservatoriums bei der Paradiesbrücke sorgt für Aufsehen
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt vermutet, die Maßnahme geht vom Eigentümer aus, und erklärt, die Immobilie stelle keine Gefahr dar.

Was passiert mit dem ehemaligen Internatsbau des Robert-Schumann-Konservatoriums (RSK) am östlichen Muldenufer, unweit der Paradiesbrücke? Offenbar seit Anfang Januar ist das Haus am Muldenhang mit 48 rot-weißen Absperrelementen eines erzgebirgischen Dienstleisters und Baustellenzäunen gesichert. „Das Amt für Bauordnung und Denkmalschutz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 10.02.2026 | 16:56 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:36 Uhr
1 min.
Nach Grönland-Streit: Nato startet Arktis-Einsatz
Rund um Grönland dürfte es künftig eine deutlich stärkere Nato-Präsenz geben. (Archivbild)
Die Nato erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Deeskalation des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen. Wie Oberbefehlshaber Alexus G....
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:40 Uhr
5 min.
Chemnitzer FC gegen die Absagenflut: So wird das Stadion für das Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig fit gemacht
Der CFC tut alles, damit das Spiel gegen Lok Leipzig stattfinden kann.
Für die Partie in der Fußball-Regionalliga am Sonntag wird die Rasenheizung genutzt. Mit welchen Zusatzkosten dafür grob kalkuliert wird, welche weiteren Vorkehrungen getroffen wurden – und weshalb davon auch Babelsberg profitieren könnte.
Torsten Ewers
05.02.2026
3 min.
Versteigerung statt einfach nur Verkauf: Zwickauer Kita kommt nach der Schließung unter den Hammer
Die Zwickauer Kita an der Gutwasserstraße kommt nach der Schließung unter den Hammer.
Der Stadtrat will die Kita an der Gutwasserstraße nicht einfach nur verkaufen, er hat eine Versteigerung durchgesetzt – um den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Dabei gibt es aber einen kleinen Haken.
Michael Stellner
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
05.02.2026
4 min.
Zwickaus Innenstadt unter Druck: Kreative Lösungen gegen leere Läden
Die Äußere Plauensche Straße, Zwickaus Einkaufsmeile. Zwischen Dr.-Friedrichs-Ring und Marienplatz hält sich der Leerstand noch in Grenzen, aber selbst dort wird er sichtbar.
Zwickaus Innenstadt kämpft mit Leerstand. Die Ursachen sind vielfältig. Die Stadt setzt auf Sanierung und Neugestaltung. Doch nicht alle Einzelhändler überstehen die Bauphase.
Holger Weiß
Mehr Artikel