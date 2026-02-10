Zwickau: Absperrung rund um das ehemalige Internat des Konservatoriums bei der Paradiesbrücke sorgt für Aufsehen

Die Stadt vermutet, die Maßnahme geht vom Eigentümer aus, und erklärt, die Immobilie stelle keine Gefahr dar.

Was passiert mit dem ehemaligen Internatsbau des Robert-Schumann-Konservatoriums (RSK) am östlichen Muldenufer, unweit der Paradiesbrücke? Offenbar seit Anfang Januar ist das Haus am Muldenhang mit 48 rot-weißen Absperrelementen eines erzgebirgischen Dienstleisters und Baustellenzäunen gesichert. „Das Amt für Bauordnung und Denkmalschutz...