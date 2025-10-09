Zwickau: Äpfel so weit das Auge reicht - Wohin damit?

Zwickau
Zwickaus Apfelbäume biegen sich unter der Last ihrer Früchte. Was macht man jetzt mit der reichen Ernte? Die „Freie Presse“ hat beim Stadtverband der Kleingärtner nachgefragt.
In diesem Jahr hängen nicht nur in Zwickau die Bäume voller Früchte. Frank Opitz vom Stadtverband der Kleingärtner hat das in diesem Jahr oft gesehen. „Es sind nicht nur die Äpfel sondern alles Obst, auch Kirschen und Birnen. Häufig mussten die überladenen Äste abgestützt werden oder sind unter der Last der Früchte abgebrochen.“
