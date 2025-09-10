Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Zwickau musste ein Randalierer eine Nacht in Haft verbringen.
In Zwickau musste ein Randalierer eine Nacht in Haft verbringen. Bild: Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Zwickau
Zwickau: Alkoholisiert und renitent – Mann verbringt Nacht in Haft
Redakteur
Von Babette Philipp
Stark alkoholisiert trat ein Mann gegen ein Auto vor dem Polizeirevier. Die Konsequenzen folgten schnell.

Erst wollte er das Revier nicht verlassen, dann musste er die Nacht dort verbringen: Am späten Dienstagabend – kurz vor Mittenacht – erschien ein 42-Jähriger im Zwickauer Polizeirevier, um einen Diebstahl anzuzeigen. Der Mann war stark alkoholisiert und weigerte sich nach der Anzeigenaufnahme, das Revier zu verlassen. Die Beamten erteilten...
31.08.2025
5 min.
„Es ist egal, wer wen liebt“: Christopher Street Day bringt 650 Leute in Zwickau auf die Straße
Der CSD-Demonstrationszug auf der Bahnhofstraße. Ziel war der Kornmarkt.
Am Samstag wurde die Stadt zur Bühne für bunte Vielfalt. Viele fanden, dass es nach wie vor an Akzeptanz für die queere Community mangelt. Eine Teilnehmerin berichtet, was das im Alltag heißt.
Jan-Dirk Franke
21:44 Uhr
5 min.
"Sind nicht fertig": Schröder führt Deutschland ins Finale
Gemeinsamer Jubel der Basketballer nach dem Finaleinzug.
Zweimal Finnland, zweimal gewonnen: Die Weltmeister stehen jetzt auch im EM-Finale. Es ist schon jetzt die erfolgreichste Ära im deutschen Basketball. Jetzt geht es gegen die Türkei.
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Zu Unrecht Bürgergeld kassiert, junge Frau gegen ihren Willen geküsst und Diebstahl von einer Baustelle
In der nächsten Woche finden 77 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel