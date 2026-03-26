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Diese „Beatles“-Scheibe aus dem Jahr 1965 war die erste Lizenzplatte des DDR-Labels Amiga.
Diese „Beatles“-Scheibe aus dem Jahr 1965 war die erste Lizenzplatte des DDR-Labels Amiga. Foto: P. Endig/dpa
Diese „Beatles“-Scheibe aus dem Jahr 1965 war die erste Lizenzplatte des DDR-Labels Amiga.
Diese „Beatles“-Scheibe aus dem Jahr 1965 war die erste Lizenzplatte des DDR-Labels Amiga. Foto: P. Endig/dpa
Zwickau
Zwickau als Eldorado für Vinyl-Liebhaber
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Am 28. März öffnen sich die Türen zur Schallplatten- und CD-Börse in Zwickau. Etwa 80.000 Platten und CDs sind im Angebot.

Rund 80.000 Schallplatten, Singles und CDs stehen bei der Schallplatten- und CD-Börse im Klubhaus „Sachsenring“ an der Crimmitschauer Straße 67 in Zwickau zur Auswahl: Am Samstag, 28. März, öffnen sich von 10 bis 16 Uhr die Türen für Besucher. Der Eintritt kostet 4 Euro. Wie die Veranstalter-Agentur First-And-Last berichtet, ist die...
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