Zwickau: Am Freitag wird gemeinsam afghanisch gekocht

In der Stadt gibt es schon seit 2017 das Projekt „Kochen verbindet“. Das bietet Raum für Begegnungen, Gespräche und interkulturellen Austausch.

Innerhalb des Projektes „Kochen verbindet“ besteht am Freitag, 23. Mai, wieder Gelegenheit, in der Gemeinschaft zu kochen, zu essen und ins Gespräch zu kommen. Diesmal dreht sich alles um Köstlichkeiten aus der afghanischen Küche. Eingeladen wird dazu in den Zwickauer „Nico“-Treff, Nicolaistraße 21 (Eingang über den Innenhof).