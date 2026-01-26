MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit schwerer Technik wird der Wildwuchs am Hammerwald beseitigt.
Mit schwerer Technik wird der Wildwuchs am Hammerwald beseitigt. Bild: Ralph Köhler
Mit schwerer Technik wird der Wildwuchs am Hammerwald beseitigt.
Mit schwerer Technik wird der Wildwuchs am Hammerwald beseitigt. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickau: Am Hammerwald wird der Wildwuchs entfernt
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bisher hatten die Kapazitäten für die Pflege der ungenutzten Flächen gefehlt. Jetzt haben Kettensägen das Sagen.

An der Straße am Hammerwald im Zwickauer Stadtteil Cainsdorf dröhnen seit Tagen Kettensägen. Das Garten- und Friedhofsamt lässt auf städtischen Grundstücken, die nicht genutzt werden, von einer Fachfirma Pflegearbeiten durchführen. Für die etwa ein Hektar große Fläche fehlten die Kapazitäten um sie im regulären Turnus zu pflegen, wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
22:00 Uhr
4 min.
Lehrer aus Zwickau und dem Vogtland streiken am Montag: Welche Folgen hat das für die Schüler?
Bereits 2023 demonstrierten Lehrer aus Zwickau und Chemnitz auf dem Theaterplatz in Chemnitz für höhere Löhne. Am Montag wird im Landkreis Zwickau ein Tag lang gestreikt.
In Zwickau versammeln sich am Montag Lehrer zu einer Demonstration. Ob die Schulen offen bleiben, entscheidet sich kurzfristig. Vorsorglich zuhause bleiben dürfen Schüler aber auf keinen Fall.
Frank Dörfelt
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
26.01.2026
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Trainer und Mannschaft im Kreuzfeuer der Kritik der Fans
Erneut in der Kritik: Aue-Cheftrainer Jens Härtel.
Die Veilchenanhänger sind frustriert. Die Fans lassen ihren Unmut im Internet freien Lauf. Die „Freie Presse“ analysiert die Kritikpunkte. Unterdessen ergreift der Drittligist erste Maßnahmen.
Paul Steinbach
15.01.2026
2 min.
Schlosspark Planitz: Angezündete Rotbuche wird durch einen neuen Baum ersetzt – Kinder als Tatverdächtige ermittelt
Ein Feuerwerkskörper hatte das Wurzelwerk der 150 Jahre alten Rotbuche entzündet.
Eine historische Rotbuche im Schlosspark Planitz fiel einem Feuerwerkskörper zum Opfer. Der materielle Schaden ist beträchtlich. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel