Zwickau: Am Hammerwald wird der Wildwuchs entfernt

Bisher hatten die Kapazitäten für die Pflege der ungenutzten Flächen gefehlt. Jetzt haben Kettensägen das Sagen.

An der Straße am Hammerwald im Zwickauer Stadtteil Cainsdorf dröhnen seit Tagen Kettensägen. Das Garten- und Friedhofsamt lässt auf städtischen Grundstücken, die nicht genutzt werden, von einer Fachfirma Pflegearbeiten durchführen. Für die etwa ein Hektar große Fläche fehlten die Kapazitäten um sie im regulären Turnus zu pflegen, wie...