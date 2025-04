Zwickau: An drei Sonntagen Ersatzverkehr auf der Linie 4

Nahverkehr: Betroffen ist der Abschnitt zwischen Pölbitz und Neumarkt.

Die Zwickauer Nahverkehrslinie 4 verkehrt an drei Sonntagen zeitweise im Ersatzverkehr. Darüber informiert Janine Kunick von den Städtischen Verkehrsbetrieben (SVZ): Am 30. März, 6. April sowie am 13. April wird jeweils zwischen 9.45 und 17.45 Uhr ein Ersatzverkehr zwischen Pölbitz und Neumarkt eingerichtet. Weil die Wasserwerke Zwickau...