Zwickau-Arcaden: 14-Jähriger rastet völlig aus

Zwickau.

Große Aufregung am Montagabend gegen 19 Uhr in den Zwickau-Arcaden: Mehrere Polizisten wurden von der Security zu einem Einsatz gerufen, bei dem dann sogar ein Beamter am Arm verletzt wurde und ins Krankenhaus musste. Vorher hatte der Sicherheitsmann des Wachschutzes in einem Drogeriemarkt einen 14-jährigen deutschen Jungen erwischt, als er dabei war, einen Kopfhörer zu stehlen. Der Junge wollte das Teil offenbar nicht wieder herausgeben und wehrte sich, sodass der Polizeieinsatz notwendig wurde. Auch da rastete der 14-Jährige weiter aus. "Als er fixiert werden sollte, verletzte er einen der herbeigerufenen Beamten", so eine Polizeisprecherin. Schließlich wurde der Junge überwältigt. (erki)