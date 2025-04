Zwickau Arcaden: Warum die Crêperie nach rund einem Jahr aufhört

Im Einkaufszentrum der Innenstadt tut sich einiges. Im Untergeschoss gibt es eine Neueröffnung. Die Crêperie im Erdgeschoss dagegen ist geschlossen. Ihr Betreiber hat nämlich neue Pläne, wie sich bald ganz in der Nähe zeigen soll.

Im Einkaufszentrum Zwickau Arcaden in der Innenstadt zeigen sich einige Veränderungen. Der Neueröffnung eines Nagelstudios steht die Schließung der Crêperie „Happymaker“ gegenüber. Deren Betreiber Mohamad Alshahen ist jedoch nicht traurig darüber. Im Gegenteil. Denn er will in wenigen Wochen etwas Neues eröffnen.