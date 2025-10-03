Zwickau auf der Expo Real: Historische Gebäude suchen neue Perspektiven

Das ehemalige Königliche Krankenstift in Zwickau wartet auf den richtigen Investor. Bisher blieben konkrete Kaufgespräche aus. Ob sich das auf der Messe ändert?

Die Stadt Zwickau sucht auf der Immobilienmesse Expo Real in München, die am 6. Oktober beginnt, nach Interessenten mit passenden Nutzungskonzepten für das ehemalige Gerhart-Hauptmann-Gymnasium. Zwickau präsentiert sich dort am Gemeinschaftsstand des Freistaates Sachsen. Zuletzt war eine Jugendherberge als mögliche Nutzung der leerstehenden...