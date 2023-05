Zwickau: Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Montagnachmittag in Zwickau ereignet hat, ist ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte gegen 14.20 Uhr ein 37-Jähriger mit einem Pkw Honda die Crimmitschauer Straße aus Richtung Humboldtstraße befahren. An der Kreuzung zur Osterweihstraße habe die Ampel zwar grün gezeigt,...