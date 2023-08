Zwickau: Baumkletterer verpassen Spitzahorn und Roteiche einen „Gesund-Schnitt“

Weil ein Spitzahorn und eine Roteiche in der Kleingartenanlage „Plantschwiese“ in Zwickau-Pölbitz an einer schwer zugänglichen Stelle stehen, waren notwendige Pflegearbeiten nicht ohne weiteres realisierbar – aber trotzdem notwendig. Deshalb wurden mit Jonas Weiser und Michael Kosok zwei Baumkletterer einer Leipziger Firma angefordert....