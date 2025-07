Zwickau: Beim Eis greifen Einbrecher zu

Unbekannte Täter haben unter anderem Schwibbögen aus einem Keller gestohlen. Aber nicht nur das.

Zwickau.

Am vergangenen Wochenende herrschten fast tropische Temperaturen in der Region. Entsprechend haben sich wohl auch Einbrecher eine Erfrischung gewünscht. Das zumindest lässt sich bei einem Einbruch vermuten, der sich zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 12 Uhr, in Zwickau ereignet hat, wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat. Die bisher unbekannten Täter waren nämlich in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Clara-Zetkin-Straße auf Höhe der Heinrich-Heine-Straße eingebrochen und stahlen unter anderem mehrere Packungen Speiseeis. Sie nahmen außerdem diverse Gegenstände, unter anderem Schwibbögen, mit. Der Stehlschaden beträgt circa 1500 Euro. Mögliche Zeugen sollen sich unter Ruf 0375 428102 melden. (jarn)