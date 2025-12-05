Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau belebt die Innenstadt: Schotterfläche in der Innenstadt wird Testfeld für Bäume

Noch sieht an der Freifläche Marienstraße/Rosengässchen alles nach Baustelle aus. Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Dann sollen dort Bäume und Sträucher stehen.
Die Freifläche am Rosengässchen soll im kommenden Jahr begrünt werden.
Die Zäune entlang der Marienstraße sollen in Kürze abgebaut werden.
Zwickau belebt die Innenstadt: Schotterfläche in der Innenstadt wird Testfeld für Bäume
Von Frank Dörfelt
Zwickau plant ein städtebauliches Experiment. Gehölze und Bäume sollen temporär das Stadtbild an der Ecke Marienstraße/Rosengässchen prägen. Doch langfristig will die Stadt etwas anderes an der Stelle.

Die Bauarbeiten am Marienplatz und an der Marienstraße sind abgeschlossen. Die Freifläche an der Ecke Marienstraße/Rosengässchen wird nicht länger als Lagerplatz für Baumaterial genutzt. Doch ein Schotterplatz soll dort nicht bleiben - und auch eine Erweiterung des Parkplatzes ist nicht vorgesehen. Die Stadtplaner entschieden überraschend...
