Zwickau belebt die Innenstadt: Schotterfläche in der Innenstadt wird Testfeld für Bäume

Zwickau plant ein städtebauliches Experiment. Gehölze und Bäume sollen temporär das Stadtbild an der Ecke Marienstraße/Rosengässchen prägen. Doch langfristig will die Stadt etwas anderes an der Stelle.

Die Bauarbeiten am Marienplatz und an der Marienstraße sind abgeschlossen. Die Freifläche an der Ecke Marienstraße/Rosengässchen wird nicht länger als Lagerplatz für Baumaterial genutzt. Doch ein Schotterplatz soll dort nicht bleiben - und auch eine Erweiterung des Parkplatzes ist nicht vorgesehen. Die Stadtplaner entschieden überraschend...