Die Stadt Zwickau beschafft drei neue Löschfahrzeuge.
Die Stadt Zwickau beschafft drei neue Löschfahrzeuge. Bild: Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archiv
Die Stadt Zwickau beschafft drei neue Löschfahrzeuge.
Zwickau
Zwickau beschafft drei neue Löschfahrzeuge ohne Fördermittel
Von Frank Dörfelt
Eine Investition von fast einer Million Euro: Zwickau modernisiert die Fahrzeugflotte von drei Freiwilligen Feuerwehren. Gebrauchte Fahrzeuge sind kein Thema.

Die Freiwilligen Feuerwehren in den Zwickauer Ortsteilen Schlunzig, Hartmannsdorf und Rottmannsdorf erhalten neue Löschfahrzeuge. Der Finanzausschuss genehmigte eine Investition von knapp einer Million Euro. Fördermittel stehen nicht zur Verfügung, die Stadt trägt die Kosten allein. Der Plan, die Fahrzeuge über eine Landesbeschaffung mit...
