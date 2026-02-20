MENÜ
Baubürgermeisterin Silvia Queck schaut Emma Jenkner und Lennox Schiecke über die Schulter.
Baubürgermeisterin Silvia Queck schaut Emma Jenkner und Lennox Schiecke über die Schulter. Bild: Stadt Zwickau
Zwickau
Zwickau beteiligt sich am „Garten der Freundschaft“
Redakteur
Von Jens Arnold
0:00 Anhören

Die Internationale Gartenschau findet 2027 im Ruhrgebiet statt. Einer der Hauptstandorte wird Zwickaus Partnerstadt Dortmund sein. Die Westsachsen sind eingeladen, mitzumachen.

Wenn im nächsten Jahr im Ruhrgebiet die Internationale Gartenausstellung (IGA), eine der weltweit größten Leistungsschauen des Garten- und Landschaftsbaus, stattfindet, will auch Zwickau nicht ganz außen vor bleiben. Das sagt Heike Reinke von der Pressestelle der Stadtverwaltung.
Mehr Artikel