Zwickau beteiligt sich zum vierten Mal am Stadtradeln

Die Aktion läuft diesmal vom 27. Mai bis zum 16. Juni. Anmelden kann man sich im Internet oder über eine App.

Das Stadtradeln geht in die nächste Runde: Ab Dienstag, 27. Mai, darf wieder kräftig in die Pedale getreten werden. Die Stadt Zwickau beteiligt sich erneut an der Aktion, einem internationalen Wettbewerb des Klima-Bündnisses Service. Hierbei gilt es, an 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen....