Zwickau: Betrüger erbeuten Münzsammlung

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fall in Marienthal. In den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Betrugsdelikte in der Region.

Zwickau. Die Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten. In einem Fall erbeuteten Betrüger eine hochwertige Münzsammlung, sagte eine Polizeisprecherin.

Ein Rentnerehepaar in Zwickau-Marienthal hatte am Montag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten. Dieser behauptete, dass es in der Nachbarschaft mehrere Raubdelikte gegeben habe. Die Rentner stünden auf einer Liste von Geschädigten, und die Polizei wolle nun die Wertgegenstände, die in ihrem Besitz sind, dokumentieren. Gegen 17 Uhr und gegen 18.20 Uhr erschien ein Unbekannter in dem Wohnhaus im Wohngebiet am Windberg. Beim zweiten Mal nahm er eine Münzsammlung, die der Rentner ihm zeigte, an sich und flüchtete in Richtung der Bundesstraße. Der Wert der Münzen liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

So wird der Unbekannte beschrieben

Die Geschädigten beschrieben den Mann als etwa 1,60 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt und mit osteuropäischem Akzent. Der Unbekannte trug ein weißes T-Shirt mit markant schwarzen Männchen darauf und hatte kurze schwarze Haare. Im Bereich der Polizeidirektion Zwickau wurden in den vergangenen Wochen insgesamt 17 derartige Sachverhalte gemeldet, heißt es.

Die Polizei sucht Zeugen: Wem ist die beschriebene Person oder ein unbekanntes Fahrzeug am frühen Montagabend in der Umgebung im benannten Wohngebiet aufgefallen? Zeugentelefon 0375 428 4480. (jarn)