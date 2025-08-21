Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der verunglückte Radfahrer bekommt nun ziemlichen Ärger.
Der verunglückte Radfahrer bekommt nun ziemlichen Ärger. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa/Archiv
Der verunglückte Radfahrer bekommt nun ziemlichen Ärger.
Der verunglückte Radfahrer bekommt nun ziemlichen Ärger. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa/Archiv
Zwickau
Zwickau: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein junger Mann landet in Neuplanitz im Straßengraben. Den Grund findet die Polizei schnell heraus.

Ein 26-jähriger Mann ist am Mittwochabend im Zwickauer Ortsteil Neuplanitz mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei verletzt. Laut Polizei war er gegen 20.45 Uhr auf der Neuplanitzer Straße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Die Polizei rückte an, Rettungskräfte brachten den Verletzten ins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.07.2025
1 min.
Crimmitschau: E-Bike-Fahrer schwer verletzt
Den schwer verletzten E-Bike-Fahrer erwartet nun ein Verfahren.
Ein 70-Jähriger stürzt heftig. Das hat für ihn nicht nur gesundheitliche Folgen.
Heiko Hößler
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
19.08.2025
1 min.
Radfahrer begeht in Hainichen Unfallflucht
Die Mittweidaer Polizei sucht nach einem Unfall einen unbekannten Radfahrer.
Der Mann soll eine ältere Dame angefahren haben, die stürzte und sich verletzte.
Heiko Hößler
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:30 Uhr
2 min.
Partystimmung am Kriebsteinsee: Karnevalisten feiern mit Gästen in Höfchen
Mehrere Faschingsvereine hatten zur großen Fete an die Talsperre Kriebstein eingeladen. Hier will man auch in nächster Zeit feiern.
Erik-Holm Langhof
Mehr Artikel