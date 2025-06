Zwickau: Betrunkene Radfahrerin verursacht Unfall am Schwanenteich

Die 48-Jährige hatte 1,6 Promille intus und ist mit zwei Frauen zusammengestoßen.

Zwickau.

Betrunken hat eine Radfahrerin am Samstagabend in der Zwickauer Innenstadt einen Unfall gebaut. Laut Polizeisprecher Alexander Reichl war die 48-Jährige gegen 19.30 Uhr auf dem Gelände des Schwanenteiches parallel zur Humboldtstraße unterwegs. Dabei stieß die Frau mit zwei Fußgängerinnen – 38 und 60 Jahre alt – zusammen. Die beiden wurden dabei leicht verletzt. Die Beamten, die den Unfall aufnahmen, bemerkten bei der Radlerin Alkoholgeruch. Deshalb wurde ein entsprechender Test durchgeführt. „Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille“, sagte Reich. Gegen die Radfahrerin wird ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Am Samstagabend waren am Schwanenteich wegen des Konzerts von Ronan Keating wesentlich mehr Leute als sonst unterwegs. (rdl)