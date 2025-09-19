Zwickau: Blick hinter die Kulissen verschiedener Gotteshäuser

Zur Nacht der Offenen Kirchen wird am 20. September eingeladen. Gotteshäuser im gesamten Kirchenbezirk öffnen dazu ihre Pforten.
Anknüpfend an die Erfahrungen im Jahr des 900-jährigen Jubiläums der Stadt Zwickau 2018 laden die Kirchen am Samstag, 20. September, zur „Nacht der Offenen Kirchen“ ein. Das geschieht diesmal gleich im gesamten Kirchenbezirk. Als Teil der Kulturhauptstadtregion Chemnitz 2025 lädt Zwickau unter dem Motto „ungeahnt sehenswert“ Interessierte zu einer Art von Entdeckungsreise ein. Laut Organisatoren gibt es in den Gotteshäusern zugleich viel an Kunst und Geschichte zu entdecken. Sie findet in der Zeit von 18 bis 22.30 Uhr statt. Die Nacht der offenen Kirchen ist laut Vorbereitungsteam eine Gelegenheit, Kirchen und Kirchenräume neu zu erleben. Weitere Informationen zum Programm gibt es auch im Internet. (reu)