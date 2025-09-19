Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: kein
Bild: kein
Zwickau
Zwickau: Blick hinter die Kulissen verschiedener Gotteshäuser
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Nacht der Offenen Kirchen wird am 20. September eingeladen. Gotteshäuser im gesamten Kirchenbezirk öffnen dazu ihre Pforten.

Zwickau.

Anknüpfend an die Erfahrungen im Jahr des 900-jährigen Jubiläums der Stadt Zwickau 2018 laden die Kirchen am Samstag, 20. September, zur „Nacht der Offenen Kirchen“ ein. Das geschieht diesmal gleich im gesamten Kirchenbezirk. Als Teil der Kulturhauptstadtregion Chemnitz 2025 lädt Zwickau unter dem Motto „ungeahnt sehenswert“ Interessierte zu einer Art von Entdeckungsreise ein. Laut Organisatoren gibt es in den Gotteshäusern zugleich viel an Kunst und Geschichte zu entdecken. Sie findet in der Zeit von 18 bis 22.30 Uhr statt. Die Nacht der offenen Kirchen ist laut Vorbereitungsteam eine Gelegenheit, Kirchen und Kirchenräume neu zu erleben. Weitere Informationen zum Programm gibt es auch im Internet. (reu) Foto: Frank Bliesener/Archiv

www.nacht-der-kirchen-zwickau.de

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:18 Uhr
1 min.
Unbekannte kleben Hakenkreuze auf Görlitzer Gehwege
In Görlitz fanden Polizisten verfassungsfeindliche Symbole. (Symbolbild)
Die Polizei entdeckt Hakenkreuze und rechtsextreme Plakate nahe einer Schule. Gegen die unbekannten Täter ermittelt der Staatsschutz.
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
17.09.2025
2 min.
Crimmitschau öffnet Kirchentüren bei Nacht: Musik, Film und Stille erleben
In der Johanniskirche tritt 20 Uhr die Band „Senfkorn“ auf. Es gibt auch Turmbesteigungen.
Der Samstagabend steht in der Pleißestadt ganz im Zeichen von Begegnung, Besinnung und Vielfalt. Zahlreiche Gemeinden öffnen ihre Räume und laden dazu ein.
Jochen Walther
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
16.09.2025
1 min.
Das Kino im Alten Gasomter Zwickau lädt zu einer Komödie ein
Eine Kino-Sensation aus Frankreich kommt auf die Leinwand. Die Kritik schwärmt von einem gelungenen Film.
Uwe Rechtenbach
13:15 Uhr
2 min.
Fast 400 Fans prügeln sich in Dortmund
Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Dortmund (Symbolbild)
Ein Zug mit Schalke-Fans macht eine Notbremsung in Dortmund. Kurz darauf geraten Problemfans mit gewaltbereiten BVB-Anhängern aneinander. Die Polizei prüft, ob es eine Verabredung zur Gewalt gab.
Mehr Artikel