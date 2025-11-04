Zwickau: Blindenverband führt Hilfsmitteltag durch

Für den 12. November lädt der Kreisverband ins Zwickauer Rathaus ein. Auch Vorträge wird es geben.

Die Kreisorganisation Zwickau des Blinden- und Sehbehindertenverbandes führt gemeinsam mit einem Optikunternehmen am Donnerstag, 12. November, von 10 bis 16 Uhr im Bürgersaal des Zwickauer Rathauses einen Hilfsmitteltag durch. Interessierten und Betroffenen soll gezeigt werden, was Sehhilfen möglich machen, was optische und elektronische Hilfen...