Zwickau blüht auf: Auch Senioren lassen sich anstecken

In diesem Jahr treibt die Aktion der Stadt witzige Blüten. Einige Bilder sind neu, aber auch eine Aktion.

Die Aktion „Zwickau blüht auf“ treibt witzige Blüten. Am Ring blüht eine Kabeltrommel, in der Magazinstraße eine Mülltankstelle. An der Katharinenstraße wird Rasen gemäht (Foto unten). Humor hat die Städtische Seniorenheim- und Seniorenpflegeheim-GmbH (SSH) bewiesen. Sie hat einen Rollstuhl aufgehübscht. Er steht witzigerweise vor der...