Zwickau: Brand in ehemaliger Obdachlosen-Unterkunft „Zum Regenbogen“

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Montag im früheren Wohn- und Sozialhaus in Zwickau-Pölbitz. Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In der ehemaligen Obdachlosen-Unterkunft „Zum Regenbogen“ in Zwickau hat es am Sonntag gebrannt. Die Feuerwehr war kurz nach 23 Uhr alarmiert worden und zu der Baracke an der Büttenstraße in Zwickau-Pölbitz ausgerückt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, Personen wurden nicht verletzt, informierte die Feuerwehr.