Zwickau braucht neue Ampeln: Zwei Millionen Euro für 23 Anlagen

An mehreren wichtigen Kreuzungen sollen in diesem Jahr neue Ampeln installiert werden. Die alten sind teilweise vor 30 Jahren aufgestellt worden und können nicht umgerüstet werden.

In Zwickau regeln 117 Ampeln den Verkehr, vor allem an wichtigen Kreuzungen. Manche tun dies seit Jahrzehnten. Doch der Zahn der Zeit hat an 23 von ihnen genagt: Sie sind technisch überholt, der Hersteller bietet keinen Service mehr und von LED-Technik oder Barrierefreiheit fehlt jede Spur. Das soll sich ändern. Mit erheblichem Aufwand und teils...