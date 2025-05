Zwickau: Britische „Reibeisenstimme“ begeistert Fans in der Stadthalle

Ihr prominentester Fan ist Prinz William. Doch weltweit geht deren Zahl in die Millionen. Was ist das Geheimnis der Gaynor Hopkins, die als Bonnie Tyler seit 50 Jahren erfolgreich ist?

Die Nachricht vor ihrem Auftritt sorgt für besorgte Gesichter der Fans. Bonnie gehe es nicht so gut, Sanitäter bemühen sich um sie, sagt der Tourmanager. Wenige Minuten später tausendfaches Aufatmen in der nicht restlos ausverkauften Stadthalle in Zwickau. Bonnie entert die Bühne, sprintet von einer Seite zur anderen. Zahllose Handys halten...