Zwickau: Christina Rommel verrät im Gewandhaus süße Geheimnisse

Während des Schokoladenkonzertes von Christina Rommel, ihrer Band und einem Chocolatier waren am Mittwoch im Gewandhaus Zwickau alle Sinne auf Genuss eingestellt.

Bei flüchtigem Hinschauen könnte man den Mann hinter seinem kleinen Tisch auf der Bühne für den Keyboarder halten. Doch weshalb trägt der dann Einweghandschuhe und eine Schürze? Dirk Beckstedde ist gewissermaßen Multiinstrumentalist – er beherrscht die Temperiergabel, den Dressiersack, ein Metallgitter und etliches mehr.