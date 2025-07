Zwickau: Crimmitschauer fährt schwarz, stiehlt und prellt die Zeche

Gegen den 66-Jährigen erstattete die Polizei am Montagabend mehrere Anzeigen.

Zwickau.

Ein Zechpreller, der auf Tour durch Zwickau war, hat die Polizei am Montagabend beschäftigt. Den Angaben zufolge war der 66-jährige Crimmitschauer mit der S-Bahn vom Bahnhof Crimmitschau aus nach Zwickau gekommen - ohne Fahrschein, der 8,40 Euro gekostet hätte. An der Fritz-Mehring-Straße entwendete er in einem Elektronikgeschäft eine Musikanlage im Wert von 99 Euro. Anschließend begab sich der Deutsche in ein Geschäft am Alten Steinweg und bestellte ein Gericht für 10,70 Euro, welches er ebenfalls nicht bezahlte. Als der Zechpreller gegen 21.40 Uhr durch Polizeibeamte gestellt wurde, stellte sich heraus, dass er keinerlei Geld bei sich führte. Gegen den mittellosen Mann wurden diverse Anzeigen erstattet. (mib)