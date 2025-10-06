Zwickau: „Der Meister und Margarita“ im Kino Casablanca

Der russisch-kroatische Film aus dem Jahr 2023 basiert auf dem gleichnamigen Romanklassiker des Schriftstellers Michail Bulgakow (1891-1940).
In der Reihe „Kino Casablanca Spezial“ wird im Saal des Alten Gasometers in Zwickau, Kleine Biergasse 3, am Dienstag, 7. Oktober, um 20 Uhr der russisch-kroatische Film „Der Meister und Margarita“ von 2023 gezeigt. Der Film von Regisseur Michael Lockshin basiert auf dem gleichnamigen Roman von Michail Bulgakow (1891-1940). Im Moskau der 1930er-Jahre wird das Werk eines bekannten Schriftstellers vom sowjetischen Staat zensiert und die Premiere seines Theaterstücks abgesagt. Inspiriert von seiner Geliebten Margarita, beginnt er mit der Arbeit an einem neuen Roman, in dem er Menschen aus seinem Leben in satirisch überspitzter Gestalt auftreten lässt. Im Mittelpunkt steht Woland (August Diehl, Foto) als mystisch-dunkle Macht. Ab 12 Jahre, Tickets für 5 Euro an der Abendkasse.