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René Anlauff hatte die Fans von der ersten Minute an im Griff.
René Anlauff hatte die Fans von der ersten Minute an im Griff. Foto: Ralf Wendland
Joline und Justin Weigel gönnten sich am Merchandising-Stand T-Shirts.
Joline und Justin Weigel gönnten sich am Merchandising-Stand T-Shirts. Foto: Torsten Piontkowski
Vlad in Tears mit Sänger Kris Miconi (r.) lieferten als Special Guests voll ab.
Vlad in Tears mit Sänger Kris Miconi (r.) lieferten als Special Guests voll ab. Foto: Ralf Wendland
René Anlauff hatte die Fans von der ersten Minute an im Griff.
René Anlauff hatte die Fans von der ersten Minute an im Griff. Foto: Ralf Wendland
Joline und Justin Weigel gönnten sich am Merchandising-Stand T-Shirts.
Joline und Justin Weigel gönnten sich am Merchandising-Stand T-Shirts. Foto: Torsten Piontkowski
Vlad in Tears mit Sänger Kris Miconi (r.) lieferten als Special Guests voll ab.
Vlad in Tears mit Sänger Kris Miconi (r.) lieferten als Special Guests voll ab. Foto: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickau: Die Band Heldmaschine bringt Fans im Gasometer regelrecht zum Ausrasten
Von Torsten Piontkowski
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Musikalisch und textlich mit Rammstein verglichen zu werden, ist nun wirklich kein Makel. Auch Heldmaschine ist wuchtig, laut, oft düster. Im Kulturzentrum Alter Gasometer sprang der Funke zu den Fans sofort über.

Ein Kerl wie ein Schrank. Ärmellose Weste, schwarze Jeans, Stiefel, den Schädel beidseitig rasiert. Wer auf Stunk aus ist, so der äußere Anschein, sollte sich besser nicht mit ihm anlegen. Doch seine Fans verehren ihn: René Anlauff. Frontmann der 2011 in Koblenz gegründeten Band Heldmaschine als Parallelprojekt der Rammstein Tribut-Band...
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