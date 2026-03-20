Zwickau: Die Band Heldmaschine bringt Fans im Gasometer regelrecht zum Ausrasten

Musikalisch und textlich mit Rammstein verglichen zu werden, ist nun wirklich kein Makel. Auch Heldmaschine ist wuchtig, laut, oft düster. Im Kulturzentrum Alter Gasometer sprang der Funke zu den Fans sofort über.

Ein Kerl wie ein Schrank. Ärmellose Weste, schwarze Jeans, Stiefel, den Schädel beidseitig rasiert. Wer auf Stunk aus ist, so der äußere Anschein, sollte sich besser nicht mit ihm anlegen. Doch seine Fans verehren ihn: René Anlauff. Frontmann der 2011 in Koblenz gegründeten Band Heldmaschine als Parallelprojekt der Rammstein Tribut-Band... Ein Kerl wie ein Schrank. Ärmellose Weste, schwarze Jeans, Stiefel, den Schädel beidseitig rasiert. Wer auf Stunk aus ist, so der äußere Anschein, sollte sich besser nicht mit ihm anlegen. Doch seine Fans verehren ihn: René Anlauff. Frontmann der 2011 in Koblenz gegründeten Band Heldmaschine als Parallelprojekt der Rammstein Tribut-Band...