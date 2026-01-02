MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickau: Die „Schumann Plus“-Reihe startet mit „Waldromantik“ ins neue Jahr

Das erste „Schumann Plus“-Konzert in diesem Jahr gestaltet auch die Hornistin Isabel Hunter mit.
Das erste „Schumann Plus“-Konzert in diesem Jahr gestaltet auch die Hornistin Isabel Hunter mit. Bild: André Leischner
Das erste „Schumann Plus“-Konzert in diesem Jahr gestaltet auch die Hornistin Isabel Hunter mit.
Das erste „Schumann Plus“-Konzert in diesem Jahr gestaltet auch die Hornistin Isabel Hunter mit. Bild: André Leischner
Zwickau
Zwickau: Die „Schumann Plus“-Reihe startet mit „Waldromantik“ ins neue Jahr
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis 8. November sind im Robert-Schumann-Haus insgesamt acht Konzerte zu erleben: immer sonntags, stets um 17 Uhr. Auftakt ist am 11. Januar.

Unter dem Motto „Waldromantik“ findet am Sonntag, 11. Januar, 17 Uhr das erste „Schumann Plus“-Konzert dieses Jahres in Zwickau statt. Zu Gast im Robert-Schumann-Haus sind die Hornistin Isabel Hunter, der Geiger Josef Vlček und die Pianistin Mirjam Hinrichs mit Werken von Clara und Robert Schumann, Johannes Brahms und Camille...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
20:00 Uhr
3 min.
Ein Café im Robert-Schumann-Haus: Zwickauer Baulöwe Fliegerbauer eckt mit Idee an
Wenn es nach Kurt Fliegerbauer geht, entsteht im Erdgeschoss des Robert-Schumann-Hauses ein Café.
Der Immobilienunternehmer schlägt vor, das Erdgeschoss umzubauen und ein Café einzurichten. Damit ließe sich nicht nur das Theater unterstützen, sagt er. Im Rathaus stößt er damit nicht auf Gegenliebe.
Jan-Dirk Franke
07.11.2025
2 min.
Zwickau ehrt New Yorkerin: Tiffany Poon verbreitet Schumanns Werk als Influencerin
Tiffany Poon ist Pianistin. Sie erhält der Robert-Schumann-Preis. 2025.
Der Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau wird am 24. November an die Pianistin Tiffany Poon verliehen. Bereits am 16. November ist sie mit einem Solokonzert im Schumannhaus zu erleben.
Jens Arnold
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
Mehr Artikel