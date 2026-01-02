Zwickau: Die „Schumann Plus“-Reihe startet mit „Waldromantik“ ins neue Jahr

Bis 8. November sind im Robert-Schumann-Haus insgesamt acht Konzerte zu erleben: immer sonntags, stets um 17 Uhr. Auftakt ist am 11. Januar.

Unter dem Motto „Waldromantik" findet am Sonntag, 11. Januar, 17 Uhr das erste „Schumann Plus"-Konzert dieses Jahres in Zwickau statt. Zu Gast im Robert-Schumann-Haus sind die Hornistin Isabel Hunter, der Geiger Josef Vlček und die Pianistin Mirjam Hinrichs mit Werken von Clara und Robert Schumann, Johannes Brahms und Camille...