Zwickau: Die Young People Big Band ist Gast in Konzertreihe

Das Eintrittsgeld kommt jeweils einem gemeinnützigen Verein aus der Region zugute.

Die Young People Big Band aus Crimmitschau gastiert am Samstag, 5. April, 15 Uhr in der Veranstaltungsreihe „Konzerte in der Sparkasse Zwickau“ (KiSZ). Die 20 Musikerinnen und Musiker unterhalten mit einem Programm von klassischem Swing aus der Glen-Miller-Ära bis hin zu Big-Band-Kompositionen der Stilrichtungen Latin, Funk, Blues, Balladen...