Zwickau: Dieb zweimal auf frischer Tat ertappt

Ein Pole wurde am Samstag zweimal beim Ladendiebstahl erwischt. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Zwickau
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Innerhalb weniger Stunden wurde ein 44-Jähriger in Zwickau zwei Mal beim Stehlen erwischt. Das Diebesgut war sehr unterschiedlich.

Zwickau.

Ein Ladendieb ist am Samstag in Zwickau gleich zweimal beim Stehlen erwischt worden. Zunächst war der 44-jähriger Pole am Samstagmittag in einer Drogerie in der Innenstadt unterwegs. Ein Ladendetektiv hat ihn beobachtet, als er Parfüm im Wert von 1275 Euro zu entwenden wollte und hat ihn gestellt. Nach der Aufnahme der Tat durch Polizisten des Zwickauer Polizeireviers musste der Beschuldigte zunächst entlassen werden. Um 16.20 Uhr entwendete derselbe Mann eine Jacke im Wert von 120 Euro in einem Sportgeschäft. Er flüchtete aus dem Laden. Aufmerksame Passanten verfolgten ihn und alarmierten die Polizei. Der Dieb konnte in unmittelbarer Nähe festgenommen und am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. (czd)

