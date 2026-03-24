Zwickau: Diebe fahren mit Mazda-SUV vom Autohaus-Parkplatz

Wert des Wagens: rund 30.000 Euro. Das Fahrzeug vom Typ CX 5 wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh gestohlen. Was bisher bekannt ist.

Der Diebstahl eines dunkelroten Mazda CX 5 beschäftigt die Polizei in Zwickau. Der SUV, dessen Wert sich auf rund 30.000 Euro beläuft, wurde vom Gelände eines Autohauses an der Lengenfelder Straße gestohlen. Der Diebstahl eines dunkelroten Mazda CX 5 beschäftigt die Polizei in Zwickau. Der SUV, dessen Wert sich auf rund 30.000 Euro beläuft, wurde vom Gelände eines Autohauses an der Lengenfelder Straße gestohlen.