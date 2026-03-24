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Ein Mazda-Diebstahl beschäftigt die Polizei in Zwickau.
Ein Mazda-Diebstahl beschäftigt die Polizei in Zwickau. Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Mazda-Diebstahl beschäftigt die Polizei in Zwickau.
Ein Mazda-Diebstahl beschäftigt die Polizei in Zwickau. Foto: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Zwickau: Diebe fahren mit Mazda-SUV vom Autohaus-Parkplatz
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Wert des Wagens: rund 30.000 Euro. Das Fahrzeug vom Typ CX 5 wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh gestohlen. Was bisher bekannt ist.

Der Diebstahl eines dunkelroten Mazda CX 5 beschäftigt die Polizei in Zwickau. Der SUV, dessen Wert sich auf rund 30.000 Euro beläuft, wurde vom Gelände eines Autohauses an der Lengenfelder Straße gestohlen.
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