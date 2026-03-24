Zwickau: Diebe fahren mit Mazda-SUV vom Autohaus-Parkplatz

Zwickau
Wert des Wagens: rund 30.000 Euro. Das Fahrzeug vom Typ CX 5 wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh gestohlen. Was bisher bekannt ist.
Der Diebstahl eines dunkelroten Mazda CX 5 beschäftigt die Polizei in Zwickau. Der SUV, dessen Wert sich auf rund 30.000 Euro beläuft, wurde vom Gelände eines Autohauses an der Lengenfelder Straße gestohlen.
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