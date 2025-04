Zwickau: Diebstahl im Treppenhaus

Ein Mountainbike ist verschwunden.

Die Polizei sucht Zeugen im Fall eines Diebstahls, der sich zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt zwischen Sonntag, 9. März und Donnerstagnachmittag,13. März, in Zwickau ereignet hat. In diesem Zeitraum entwendeten Unbekannte aus einem Treppenhaus in der Allendestraße, Stadtteil Neuplanitz, ein Cube-Mountainbike. Auffällig sind nach...