Zwickau: Doku über Massenmord beim Todesmarsch

Nach einem Besuch in der Wismut-Kunst-Schau können Besucher am Donnerstag einen in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Dokumentarfilm schauen.
Ein Besuch der Schau „Sonnensucher“ in der Historischen Baumwollspinnerei in Zwickau-Pölbitz lohnt sich bis zum 26. Oktober. Mindestens ebenso lohnend ist ein Doppel am Donnerstag. Ab 17Uhr kann man die Ausstellung zum ermäßigten Eintritt von 5 Euro besuchen und ab 18 Uhr den Dokumentarfilm „Unvergessen“ schauen. Der wurde 1975 von Amateurfilmern der Wismut Schlema über die Massenerschießung von 83 Häftlingen in Niederschlema beim Todesmarsch (Foto: Denkmal in Niedermülsen) im Frühjahr 1945 gedreht. Jetzt wurde er vom Projekt „DenkMal! Todesmarsch Mülsen – Eibenstock 1945“ aus dem Archiv der Wismut geholt. Im Anschluss erörtern Dr. Ralf Forster vom Filmmuseum Potsdam und der Schlemaer Ortschronist Oliver Titzmann die Hintergründe. (kru)