Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Holger Weiß
Bild: Holger Weiß
Zwickau
Zwickau: Doku über Massenmord beim Todesmarsch
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Besuch in der Wismut-Kunst-Schau können Besucher am Donnerstag einen in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Dokumentarfilm schauen.

Zwickau.

Ein Besuch der Schau „Sonnensucher“ in der Historischen Baumwollspinnerei in Zwickau-Pölbitz lohnt sich bis zum 26. Oktober. Mindestens ebenso lohnend ist ein Doppel am Donnerstag. Ab 17Uhr kann man die Ausstellung zum ermäßigten Eintritt von 5 Euro besuchen und ab 18 Uhr den Dokumentarfilm „Unvergessen“ schauen. Der wurde 1975 von Amateurfilmern der Wismut Schlema über die Massenerschießung von 83 Häftlingen in Niederschlema beim Todesmarsch (Foto: Denkmal in Niedermülsen) im Frühjahr 1945 gedreht. Jetzt wurde er vom Projekt „DenkMal! Todesmarsch MülsenEibenstock 1945“ aus dem Archiv der Wismut geholt. Im Anschluss erörtern Dr. Ralf Forster vom Filmmuseum Potsdam und der Schlemaer Ortschronist Oliver Titzmann die Hintergründe. (kru) Foto: Holger Weiß/Archiv

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
14:00 Uhr
2 min.
Entdeckt im Wismut-Archiv: Bewegender Film von 1975 erstmals seit 40 Jahren in Aue wieder zu sehen
Die originalen Filmrollen vom Industriefilmstudio Wismut.
„Unvergessen“ ist der Titel eines Filmes, den ein Amateurfilmteam der Wismut vor 50 Jahren gedreht hat. Jetzt kommt er wieder zur Aufführung.
Heike Mann
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
18.09.2025
3 min.
Wismut-Dokumentarfilm in Aue gezeigt: Erinnerungskultur der DDR
Nach 40 Jahren wurde erstmals wieder der Wismut-Film in Aue aufgeführt.
Ein im Archiv der Wismut wiederentdeckter Dokumentarfilm wurde in Aue gezeigt. Anschließend wurde dazu diskutiert.
Heike Mann
Mehr Artikel