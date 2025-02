Zwickau: Dokumentarfilm befasst sich mit der mühsamen Suche nach Vorfahren

Im Anschluss ist ein Filmgespräch mit einer Ethnologin zu dem Thema geplant.

Bis heute lagern Zehntausende menschliche Gebeine aus ehemaligen Kolonien in deutschen Museen. Der Dokumentarfilm „Das leere Grab“ folgt zwei Familien aus Tansania auf ihrer mühsamen Suche nach ihren Vorfahren. Im Anschluss an den Film ist ein Filmgespräch mit der Ethnologin Isabelle Reimann geplant. Sie promoviert an der...